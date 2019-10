Stadio Roma, Montuori: “Cercheremo di condividere il testo della convenzione prima di arrivare in Assemblea”

L’assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Luca Montuori, nel corso di un’intervista a Dire, affronta il tema Stadio. Queste le sue parole: “La convenzione che riguarda il nuovo stadio della Roma e’ un atto complesso. E’ ancora oggetto di discussione, e di proposte ne sono state già valutate tante in base all’interesse pubblico che si configurerà con la realizzazione di certe opere: il raddoppio della via del Mare, la stazione Tor Di Valle della Roma-Lido, il ponte ciclopedonale verso la stazione Magliana, il parco del Tevere, gli interventi per il dissesto idrogeologico, il potenziamento della stessa linea Roma-Lido. Poi il testo dovrà andare in Assemblea capitolina, che e’ sovrana. Ma cercheremo di arrivarci discutendone e condividendone prima tutte le parti”.