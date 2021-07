Il dramma di Spinazzola: il tendine d’Achille è k.o. Rischia un lunghissimo stop

Mancini: "Spiace molto per Spina, non meritava: stava giocando straordinariamente bene, uno dei migliori dell’Europeo"

Le lacrime di Spinazzola fanno male, scrive Favio Licari su La Gazzetta dello Sport. All’ennesimo scatto irresistibile l’azzurro si ferma, fa una smorfia e chiede il cambio. Dopo qualche istante cade a terra, sorretto da Cristante, e probabilmente il dolore aumenta. Non riesce più a trattenere le lacrime mentre esce il barella, perché ha capito che ha finito il suo Europeo. Una parabola che è un po’ quella della sua carriera: partite incredibili, poi gli stop. Anche Mancini fatica a farsene una ragione: “Spiace molto per Spina, non meritava: stava giocando straordinariamente bene, uno dei migliori dell’Europeo. Gli mandiamo un bacio grande, purtroppo sembra una cosa grave". Il rischio è che si tratti della rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nella notte gli azzurri sono rientrati a Coverciano e oggi Spinazzola sarà sottoposto agli esami. La Roma è in allarme.