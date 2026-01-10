Soulé: “Nella ripresa abbiamo avuto un altro spirito. Dobbiamo puntare in alto”

Le sue parole: "Abbiamo bisogno di tutti. Non pensiamo al mercato, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare in settimana e poi in partita"

Redazione 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 20:29)

Matias Soulé ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

Gran bel secondo tempo, dopo le difficoltà del primo. "Era importantissimo vincere questa partita. Loro sono una squadra forte, che si chiude dietro. Non è facile entrare in quello che è il nostro gioco, andare a cercare la palla dentro. Nel secondo tempo c'è stato un altro spirito. Le partite col tempo si aprono. Dopo la sconfitta contro l'Atalanta ci siamo rialzati contro il Lecce, ora c'è stata questa partita: dobbiamo continuare su questa strada e puntare in alto".

C'è bisogno di giocatori come El Shaarawy, di leader? "Abbiamo bisogno di tutti. Non pensiamo al mercato, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare in settimana e poi in partita. Giocatori come lui, con tanta esperienza, ci servono in squadra. Siamo contenti che ci sia".

Cosa regala a El Shaarawy per l'assist? "Eh... di tacco... un vino, dai".