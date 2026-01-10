El Shaarawy: “Gioco meno ma voglio dare il massimo. Dobbiamo puntare alla Champions”

Le sue parole: "Rispetto agli altri anni magari ho meno continuità e minutaggio. La squadra sta facendo molto bene e deve rimanere in alto"

Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

Che crescita avete avuto nel secondo tempo? "Grande spirito da parte di tutti e ottimo atteggiamento nel cercare il gol e nel trovarlo, e nel cercare anche il secondo. E' stata una bella serata, siamo contenti".

Che assist è stato quello per Soulé? "E' stata una bella giocata. Sono contento per Soulé, sta facendo una bella stagione. La mia esultanza strozzata? Il gol arriverà, siamo contenti della vittoria".

Dove può arrivare la Roma? E che momento sta vivendo personalmente? "Rispetto agli altri anni magari ho meno continuità e minutaggio, ma l'obiettivo è sempre entrare e fare il massimo per la squadra. La squadra sta facendo molto bene e deve rimanere in alto. Negli scontri diretti possiamo fare meglio, sicuramente, ma la squadra deve restare in alto e puntare alla Champions".