Gasperini: “Dybala è straordinario. Raspadori? A Roma si parla per mesi e poi…”

Redazione 10 gennaio 2026 (modifica il 10 gennaio 2026 | 21:26)

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

Ha sorpreso la crescita della squadra nella prestazione, nonostante l'emergenza: la soddisfa? "Indubbiamente. Anche nel primo tempo avevamo fatto una buona prestazione, ma non era stata valorizzata. Negli ultimi 16 metri eravamo inconcludenti, al di là dei nostri limiti. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo soprattutto perché siamo diventati molto più bravi tecnicamente. Ho visto quello che vedo spesso in allenamento, nel creare situazioni pericolose e nello stretto. Devo dare merito a questi ragazzi, straordinari per carattere, ma sono convinto anche per qualità dimostrate".

Dybala fa fatica a calciare in porta: come si fa a metterlo nelle condizioni di segnare? "Aspetta le partite che magari devono essere sbloccate. Sono contento così. L'importante è che continui a giocare e si diverta a giocare. Stasera, come a Lecce o in altre partite, ha mostrato un repertorio straordinario. Ritroverà la forza nel tiro e la capacità di calciare forte e preciso come faceva prima".

Massara ha detto che domani si saprà per Raspadori: ma ora si possono avere dubbi nello scegliere la Roma? "Non entro in questo argomento, la cosa è abbastanza antipatica. Parlo solo dei miei giocatori, che stanno facendo una prestazione migliore dopo l'altra. E' una questione di rispetto verso questi giocatori che stanno dando veramente il massimo. Se ci saranno altri giocatori allora vedremo. Non va bene parlare di giocatori che giocano in un'altra squadra. Vedo che in molte società non si sa niente e poi li presentano. Noi andiamo avanti mesi parlando di giocatori altrui, e nel frattempo giochiamo campionato e coppa con questi ragazzi. Stiamo alimentando trasmissioni e media parlando di giocatori che non sono della Roma".

Ferguson come sta? "Ha preso una botta, una contusione forte. Vedremo domani. E' stato sfortunato. Sono colpi dolorosi che ti semi-paralizzano. Ne ha preso più di uno. Dispiace per lui. Non penso sia un guaio muscolare che richieda giorni, ma sicuramente è doloroso".

Il secondo gol è stato bellissimo e Soulé ha dimostrato di poter giocare anche dentro al campo. "E' una soluzione che ho provato già a inizio campionato, dopo un po' di giornate. Credo abbia la capacità di farlo, è resistente e in quella zona del campo può dare anche fantasia e creatività. Non sempre è possibile. Stasera è stato molto bravo, ma gli chiedo un po' di lucidità perché in allenamento lo vedo fare cose straordinarie più vicino alla porta. Ma è stato bravo, davvero".

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Tante belle cose soprattutto nel secondo tempo, anche i difensori entrano nel gioco. Merita un 7 in pagella questa prestazione? "Da parte mia sicura. Avevamo fatto bene anche nel primo tempo in certe zone del campo, ma se non fai bene in attacco non è valorizzato niente. Sembra tutto mediocre, almeno fino ai 16 metri avevamo fatto bene anche nel primo tempo. Nella ripresa è stato tutto valorizzato perché tecnicamente abbiamo fatto giocate migliori, abbiamo alzato il ritmo, siamo stati più precisi, siamo andati dentro l'area, cose che vedo in allenamento ma non sempre facciamo in campo, anche senza avere punte centrali. Ci manca un po' di qualità ancora nel tiro, nel calciare".

Come sta Ferguson? A rischio per martedì? "Purtroppo è così. Vedremo domani. È una forte contusione, dolorosa sicuramente, che lo ha un po' paralizzato nei movimenti. Non riusciva più a correre in maniera disinvolta, speriamo in qualche giorno possa recuperare".

Com'è andata la questione Wesley che è rientrato oggi nei convocati? "Ha avuto tre giorni di influenza intestinale, anche ieri era ancora - pur stando meglio - a casa. Stamattina stava meglio, è venuto a Trigoria. Non potevo rischiarlo dal primo, l'influenza poi quando non ti passa non ti passa. Ma non è che se non ti alleni tre giorni disimpari tutto. È entrato, ha fatto una fucilata. La prossima volta lo tengo fuori in allenamento".

Perché la Roma nel secondo tempo è riuscita dove non era riuscita nel primo tempo? "La qualità vuol dire tanto. Se sei preciso hai più fiducia anche a inserirti, se trovi giocate dentro l'area è più facile andare a recuperarla".

Nel primo tempo eravate più bassi: l'ha preparata così? "Lo eravamo perché la pressione del Sassuolo era maggiore, non dipende solo da noi, c'è anche un avversario. Nei 16 metri non eravamo precisi. All'intervallo ho detto che volevo vedere quello che facciamo in allenamento, giocare con qualità sui piedi, riempire l'area con più giocatori, evitare le ripartenze dell'avversario, recuperare palla subito prima che l'avversario parta. Tutte cose belle da dire, poi c'è l'avversario".

Su Ghilardi. Può giocare ancora lui? "Sono ragazzi che stanno giocando, non so che intende per continuità. Ha giocato a Lecce, ha giocato oggi, difficile giocare di più. Se intende che sia meglio di Hermoso e Mancini no, preferisco ancora loro. Non so la vostra aspettativa di quanto debba giocare. Ghilardi centrale ha giocato meno, mi piace più a destra e ho spostato Mancini. Ho fatto una scelta su Ghilardi anziché su Ziolkowski perchè ho ritenuto così. È una scelta, è andata bene".

Ha fatto un conteggio su quanti punti ha portato Svilar alla Roma? È tra i più forti d'Europa. "Assolutamente sì, lui è un portiere che dà punti alla sua squadra. Ne ha dati tanti l'anno scorso e anche quest'anno, lo paragono a un centravanti che fa 25 gol. Stasera magari avremmo vinto lo stesso, non si può dire, ma sono d'accordo che sia un top di livello internazionale, mi spiace che non giochi in nazionale, è un peccato, spero risolva questo problema. Ma è un portiere di assoluto valore".