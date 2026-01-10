Soulé, altra stagione da top: è l’unico insieme a Yamal con 10 partecipazioni al gol

Serata in ufficio per Matias Soulé: gol e assist per portare a casa i 3 punti in una partita complicata soprattutto nel primo tempo. Con la prestazione contro il Sassuolo, l'argentino è diventato l'unico giocatore - insieme a Lamine Yamal - nato dal 2003 in avanti con almeno 10 partecipazioni al gol (reti+assist) in 3 stagioni consecutive, come scrive Opta. Un'altra serata in cui ha deciso la gara con il suo fenomenale mancino, prima per la testa di Manu Koné e poi per chiudere i conti dopo una grande azione corale.