Soulé: “Alla Roma per De Rossi”. Allenamento Tre Fontane, out Nelsson. Farioli in lizza

Matias Soulé, protagonista del derby pareggiato contro la Lazio, si è raccontato in una lunga intervista dal suo arrivo a Roma fino alle emozioni dopo il gol di domenica: "Mi avevano detto che segnare al derby sarebbe stato qualcosa di fantastico, ma così… Durante l’esultanza non sapevo cosa fare, poi è stato un peccato aver pareggiato perché abbiamo cercato di vincere". E sul suo rapporto con Daniele De Rossi: "Gli ho detto che sarebbe bello se un giorno potessi essere davvero allenato da lui. Lo sono stato ma per pochissimo tempo. Sono venuto grazie a lui, che ha spinto per essere qui". Intanto, la Roma ha bisogno di gol e tra i profili monitorati per l'estate c'è quello di Igor Paixao, ma la concorrenza sta crescendo e sia il Napoli che l'Atalanta vogliono affondare il colpo. Entrambe lo hanno identificato come uno dei preferiti per l'attacco, con la Roma ad ora più defilata.