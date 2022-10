Mourinho: “Come sta Dybala? Male, per non dire molto male”. Il Mondiale è a rischio

Paulo ha sentito tirare il quadricipite sinistro proprio mentre calciava (oggi sono previsti per lui gli esami strumentali) e le parole di Mourinho, a fine gara, non fanno presagire niente di incoraggiante per il futuro più o meno imminente. Come sta Dybala? "Preferisco dire male, per non dire molto male male – dice l’allenatore della Roma -. Nel caso di Celik giovedì scorso avevo detto male male e poi per fortuna è stato solo male, speriamo sia così anche in riferimento a Dybala. Ma per l’esperienza che ho e per quello che mi ha detto Paulo penso che sia difficile rivederlo in campo prima del 2023”. E la cosa sarebbe ovviamente devastante per la Roma, ma anche per Dybala che in caso rischierebbe anche la sua partecipazione al Mondiale in Qatar.