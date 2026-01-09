Roma-Sassuolo, le info per i tifosi: all’Olimpico cancelli aperti dalle 16

Manca sempre meno alla prima gara casalinga del 2026: la Roma, dopo le due trasferte contro Atalanta e Lecce, si prepara ad inaugurare l'anno nuovo anche davanti ai propri tifosi. I giallorossi andranno in scena all'Olimpico contro il Sassuolo domani, sabato 10 novembre, per la ventesima giornata di campionato con fischio d'inizio alle ore 18. Il club giallorosso ha diffuso una nota sul proprio sito ufficiale con tutte le info utili per chi accorrerà allo stadio. "I cancelli dell'Olimpico - si legge - apriranno alle 16:00. Come sempre, il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, per godersi ogni momento di questa partita. Per richieste di assistenza e vendita ci si potrà rivolgere al botteghino in via Nigra, a partire dalle ore 15:00. Dalle ore 15:00 e fino al fischio di inizio sarà possibile rivolgersi al Contact Center AS Roma chiamando lo 06.89386000 o compilando il form.".