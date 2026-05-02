Slot sul futuro di Tsimikas: “Potrebbe tornare al Liverpool”

Arne Slot in conferenza stampa ha parlato del futuro di Tsimikas. L'esterno greco non verrà riscattato dalla Roma e tornerà al Liverpool. Queste le parole del tecnico dei Reds: "Non userei l’espressione grande estate davanti a noi perché non sappiamo esattamente cosa accadrà. Al momento sappiamo che Robertson e Salah se ne andranno. Ma sappiamo anche che Tsimikas potrebbe rientrare. Dobbiamo trovare un modo per sostituire un giocatore come Mo, il che non sarà mai facile se si guardano i numeri che ha prodotto per otto o nove anni. È impossibile sostituirlo con un solo giocatore, quindi dovremo ripartire i suoi gol tra gli altri elementi della rosa. Come abbiamo dimostrato la scorsa stagione, quando i giocatori se ne vanno di solito si cerca di rimpiazzarli. Al nostro livello, però, questo comporta costi elevatissimi e molto denaro".