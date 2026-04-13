Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Serie A, via libera all’accordo con IMG: i club riceveranno 300 milioni di euro

news as roma

Serie A, via libera all’accordo con IMG: i club riceveranno 300 milioni di euro

Serie A, via libera all’accordo con IMG: i club riceveranno 300 milioni di euro - immagine 1
L’Antitrust che ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza che avrebbe inciso negativamente sul valore dei diritti televisivi
Redazione

Termina la battaglia legale con IMG: l’assemblea della Lega Calcio Serie A ha votato una delibera a maggioranza per chiudere una transazione a 300 milioni di euro. Come riporta Calcio e Finanza, si tratta di una vicenda che nasce nel 2019, con l’Antitrust che ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza che avrebbe inciso negativamente sul valore dei diritti televisivi della Serie A venduti all’estero (dal 2008 al 2018). La somma è stata proposta dalla stessa IMG e dovrà essere pagata entro giugno 2026.

Leggi anche
Ranieri-Gasperini, è gelo a Trigoria: summit rimandato. Mercato, piace Balerdi
“Aldair, cuore giallorosso”: al cinema arriva il documentario su Pluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA