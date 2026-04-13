Serie A, via libera all’accordo con IMG: i club riceveranno 300 milioni di euro

L’Antitrust che ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza che avrebbe inciso negativamente sul valore dei diritti televisivi

Termina la battaglia legale con IMG: l’assemblea della Lega Calcio Serie A ha votato una delibera a maggioranza per chiudere una transazione a 300 milioni di euro. Come riporta Calcio e Finanza, si tratta di una vicenda che nasce nel 2019, con l’Antitrust che ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza che avrebbe inciso negativamente sul valore dei diritti televisivi della Serie A venduti all’estero (dal 2008 al 2018). La somma è stata proposta dalla stessa IMG e dovrà essere pagata entro giugno 2026.