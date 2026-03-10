Serie A, Roma fuori dalla top 5 per ricavi dal main sponsor: la classifica

Dopo mesi di assenza, la Roma ha trovato finalmente il proprio main sponsor. Si tratta di Eurobet.live che dovrebbe esordire sulle maglie giallorosse già dalla sfida contro il Como. L'accordo porterà nelle casse giallorosse circa 16 milioni (bonus compresi) a stagione fino a giugno 2029. Il portale specializzato in aspetti finanziari legati al mondo dello sport Calcio e Finanza, ha stilato la classifica delle squadre di Serie A che incassano di più dal Main Sponsor con la Roma che resta molto lontana dal podio. I giallorossi, rimasti fuori dalla graduatoria per tanti mesi, occupano ora il sesto posto e, tra le big, si lasciano alle spalle soltanto Napoli (9 milioni di euro a stagione da MSC) e Atalanta (5 da Lete). Davanti ci sono Inter, Milan e Juventus (che incassano tutte circa 30 milioni a stagione) ma anche Fiorentina e Sassuolo. Mediacom infatti versa nelle casse viola circa 25 milioni di euro, mentre il club neroverde ne incassa 18 da Mapei. In entrambi i casi però entrambe sono cosiddette "sponsorizzazioni correlate", in quanto sia Mediacom che Mapei hanno la stessa proprietà della squadra di calcio sponsorizzata (lo stesso vale per la Juventus). Allargando invece il discorso a tutta Europa, il dato è molto significativo. Nessuna squadra italiana infatti rientra in Top 10 e non di poco. Alla base di questa classifica infatti c'è l'Atletico Madrid che con 40 milioni di euro l'anno incassati da Riyadh Air, stacca di circa 10 milioni qualsiasi altro club italiano. Guarda tutti dall'alto invece il Manchester City grazie ad un accordo con Etihad da circa 80 milioni di euro a stagione.