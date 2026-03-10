Gasperini, la lettera del papà di Alexander: “Grazie a Lei un ricordo indelebile”

Le parole di Gabriele: "Le scrivo per esprimerle la mia più profonda gratitudine. In un calcio spesso frenetico, il Suo è stato un gesto di rara sensibilità"

Prima di Genoa-Roma, all'ingresso in campo delle squadre, un piccolo bambino che sarebbe dovuto entrare in campo con i giocatori è rimasto senza accompagnatore e mister Gasperini ha deciso così di tendergli la mano per portarlo insieme agli altri fino a centrocampo. Un gesto bellissimo ripreso dalle telecamere di DAZN che nelle ultime ore ha fatto il giro del web. Anche Gabriele Divano, il padre del piccolo Alexander, ha deciso di ringraziare Gian Piero Gasperini inviando una lettera che è stata pubblicata sul canale ufficiale del club giallorosso. Queste le sue parole:

"Gentile Mister Gasperini, Le scrivo per esprimerle la mia più profonda gratitudine. Sono il padre del bambino che domenica, prima di Genoa-Roma, ha avuto l'onore di essere accompagnato da Lei per mano fino al centro del campo. Viviamo a Genova ma mio figlio, per "colpa" del suo papà, è un grandissimo tifoso della Roma fin da quando era piccolissimo. Avevo organizzato per lui questa esperienza proprio per fargli vivere il sogno di incontrare i suoi idoli, ma vederla fermarsi per dedicargli quell'attenzione e quella protezione, nonostante la tensione della partita, mi ha davvero colpito molto.

In un calcio spesso frenetico, il Suo è stato un gesto di rara sensibilità che ha regalato a mio figlio un ricordo indelebile e a me un momento di grande commozione. Grazie di cuore per la Sua umanità. Le invio anche uno degli scatti fatti da un fotografo a bordo campo che documenta la bellezza di quel momento, ci tenevo che l'avesse anche lei. Dopo ieri ci siamo fatti una promessa con mio figlio: l'anno prossimo saremo abbastanza grandi per venire finalmente a Roma per vedere per la prima volta la squadra insieme all'Olimpico.

Con profonda stima, Gabriele Divano e il piccolo Alexander"