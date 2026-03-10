La Roma corre in vista del Bologna: differenziato in campo per Soulé

Archiviata la delusione per la sconfitta di Marassi, la Roma anche questo pomeriggio è tornata in campo a Trigoria per preparare al meglio la sfida di Europa League contro il Bologna. Per Gasperini non arriva buone notizie sul fronte Matias Soulé che anche oggi ha svolto lavoro differenziato in campo. Assenti anche Dybala e Dovbyk che stanno proseguendo il loro percorso riabilitativo attraverso sedute di fisioterapia. A disposizione invece tutto il resto della squadra, compreso Mario Hermoso tornato in gruppo ieri per la prima volta dopo l'infortunio. Per i giallorossi la sfida contro i rossoblù di Italiano è di vitale importanza. La strada per il quarto posto il campionato non è chiusa ma è sicuramente più compromessa rispetto a qualche settimana. Per questo Gasperini vuole puntare forte anche sull'Europa mantenendo vive le speranze di rientrare in Champions League anche attraverso la coppa.