In pieno caos a Trigoria, la Roma deve però anche e soprattutto preparare la partita tostissima con l'Atalanta di sabato sera alle 20.45. L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 33esima giornata, anche questa cruciale per la corsa Champions. All'Olimpico dirigerà Marcenaro della sezione di Genova. Gli assistenti saranno Baccini e Rossi, il IV Uomo Sacchi. Al Var scelto Guida, con Sozza AVar. Il bilancio con lui è positivo per la Roma: 6 partite con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. In questa stagione già due precedenti, due vittorie per 2-0 con Sassuolo e Cagliari entrambe all'Olimpico. Decisamente meno fortunato il bilancio invece con il Var Guida, con cui - da arbitro - la Roma ha vinto una partita (il derby del 6 aprile 2024) delle ultime 12. Con il precedente del ko a San Siro col Milan nella stagione in corso. Da Var invece in questa annata due incroci: la sconfitta di Cagliari e la vittoria in casa del Torino. E anche qui in generale il bilancio dal 2021 ad oggi non sorride particolarmente.