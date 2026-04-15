L’assemblea della Lega Serie A ha approvato a maggioranza una risoluzione per definire un accordo transattivo con IMG da 300 milioni di euro, mettendo fine a una lunga disputa giudiziaria. In passato, infatti, l’Antitrust aveva rilevato una pratica anticoncorrenziale che avrebbe penalizzato il valore dei diritti televisivi ceduti all’estero tra il 2008 e il 2018. Al momento sono 17 le società — tra cui la Roma — favorevoli a proseguire su questa strada, con l’obiettivo di ottenere un incasso stimato - riporta 'Il Tempo' - tra i 15 e i 20 milioni a testa, cifra che rappresenterebbe un importante sollievo per le casse del club giallorosso. Un aspetto particolarmente rilevante in ottica Fair Play Finanziario e per le plusvalenze da chiudere entro la scadenza del 30 giugno.