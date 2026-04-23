Serie A, date e orari della 36a giornata: Parma-Roma domenica 10 maggio alle 18

La Serie A ha ufficializzato le date e gli orari della 36esima giornata del campionato, in programma nel week-end del 9-10 maggio. La giornata però inizierà venerdì 8 maggio con il consueto anticipo e terminerà lunedì con il posticipo. La Roma di Gasperini, che sarà ospite del Parma di Cuesta al Tardini nel turno valido per la diciassettesima giornata del girone di ritorno, scenderà in campo domenica 10 maggio alle 18:00. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN e in co-esclusiva su Sky.