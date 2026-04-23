Bologna-Roma, domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini

Dopo l'amaro pareggio di sabato scorso contro l'Atalanta, sabato 25 aprile alle 18 la Roma sarà di scena al Dall'Ara contro il Bologna nel match valido per la trentaquattresima giornata di campionato. I giallorossi hanno visto la Juventus scappare a +5 sulla coppia formata dal Como e dai capitolini, ma vorranno lottare per l'obiettivo Champions fin quando aritmeticamente possibile. Gian Piero Gasperini parlerà come di consueto in conferenza stampa alla vigilia del match domani alle 13:30. Il tecnico giallorosso presenterà la gara casalinga contro i rossoblù, oltre ovviamente a fare l'ormai consueto punto della situazione in merito agli infortunati (sospiro di sollievo per Rensch, in gruppo Wesley e Dybala).