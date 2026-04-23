Bologna, -2 alla Roma: differenziato per Skorupski, Casale e Dallinga. ‘Orso’ dal 1′

Come la Roma, anche il Bologna si è ritrovato questa mattina per proseguire la preparazione in vista del match tra giallorossi e rossoblù in programma sabato 25 aprile alle 18 al Dall'Ara. I felsinei, agli ordini di Italiano, hanno svolto attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per l'ex Skorupski, Casale e Dallinga, terapie invece per Bernardeschi: nessuno di loro, salvo sorprese, ci sarà contro i capitolini. Come riporta Il Resto del Carlino poi sarà confermato titolare Orsolini, che ha ritrovato il gol con il Lecce il 12 aprile. In avanti ci sarà ancora Castro, con Rowe a completare il tridente. In mediana "esame" per Sohm, che potrebbe avere una maglia da titolare con Freuler e uno tra Ferguson e Pobega. In difesa Joao Mario o Zortea, Heggem, Lucumi e Miranda, mentre il dubbio riguarda la porta: da capire se tra i pali sarà confermato Ravaglia o troverà di nuovo spazio Pessina.