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Bologna-Roma, arbitra Di Bello: con lui 7 vittorie di fila. Al Var c’è Maresca

Bologna-Roma, arbitra Di Bello: con lui 7 vittorie di fila. Al Var c’è Maresca - immagine 1
Il fischietto pugliese dirigerà la sfida del 'Dall'Ara' fondamentale per la corsa europea dei giallorossi
Redazione

Si avvicina un altro turno di campionato cruciale per la Roma, che sabato 25 aprile fa visita al Bologna di Italiano che ha ben poco da chiedere al campionato. A differenza dei giallorossi che inseguono il sogno Champions e non possono più sbagliare, sperando che invece lo faccia la Juve. Al 'Dall'Ara' arbitrerà Marco Di Bello, sezione di Brindisi, con Berti e Di Gioia assistenti. Il IV Uomo sarà Allegretta mentre il Var Maresca. Meraviglia scelto invece come AVar. Il direttore di gara incontrerà i giallorossi per la 34esima volta e i capitolini sono di gran lunga la squadra più arbitrata in carriera (secondo il Napoli a quota 25). Il bilancio è molto positivo: 20 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Il feeling tra la Roma e il fischietto di Brindisi è migliorato soprattutto negli ultimi anni e i giallorossi sono reduci da 7 successi consecutivi, oltre a essere imbattuti da ben 9 gare (ultimo ko il 2-0 contro l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia andati in scena l'8 febbraio 2022). Due i precedenti in stagione, entrambi favorevoli: il 3-1 contro il Genoa del 29 dicembre e il 3-0 contro la Cremonese del 22 febbraio. Sono 19 invece i precedenti con i rossoblù con uno score di 5 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. Negli ultimi 14 incroci sono arrivate solo due vittorie. Un precedente nelle sfide tra Roma e Bologna: il 2-1 dei giallorossi all'Olimpico nella stagione 2018-19.

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