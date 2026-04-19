Scontro Ranieri-Gasperini, Prandelli: “Li stimo entrambi, ma è una brutta storia”

"Una vittoria sull'Atalanta sarebbe stata fondamentale per accantonare le tensioni dell'ultimo periodo", ha affermato l'ex CT dell'Italia

Cesare Prandelli, ex calciatore e allenatore con una brevissima parantesi anche alla guida della Roma ed ex CT dell'Italia vicecampione d'Europa nel 2012, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della corsa ai piazzamenti europei in Serie A. Così Prandelli: "Un successo contro il Bologna regalerebbe alla Juventus di Spalletti un jolly per le ultime cinque giornate. Sembrano poche, ma in realtà non è così. Al di là degli ultimi risultati non mi aspetto che il Como molli: Fabregas può vincerle tutte. Nemmeno Gasp frenerà, anche se una vittoria sull'Atalanta sarebbe stata fondamentale per accantonare le tensioni dell'ultimo periodo con Ranieri. Stimo sia Claudio che Gian Piero, ma da allenatore mi è sembrata una brutta storia, spiazzante".