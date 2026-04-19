Friedkin nel baseball: possibile l’acquisto dei San Diego Padres. Smentite da Trigoria

Non solo il calcio europeo con la Roma, l'Everton e il Cannes. Il Friedkin Group si prepara a sbarcare in grande stile anche nel mondo del baseball. Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, infatti, Dan Friedkin sarebbe prossimo a entrare in un maxi-affare per l'acquisto del San Diego Padres, una delle squadre più note della Major League. L'affare con protagonista il magnate texano sarà perfezionato la prossima settimana e sfiorerà i 4 miliardi di dollari, raggiungendo una cifra record per il baseball statunitense. Il gruppo di investitori includerà anche José E. Feliciano, sua moglie Kwanza Jones e Joe Lacob, proprietario dei Golden State Warriors. Un affare che conferma la volontà della famiglia Friedkin di estendere le proprie attività nel mondo dello sport, andando anche oltre il calcio. Già nel 2025 infatti il Friedkin Group aveva tentato di acquisire i Boston Celtics, con una proposta di oltre 6 miliardi di dollari per la franchigia NBA, ma l'operazione non andò a buon fine.Da Trigoria, però, al momento arrivano secche smentite.