Hermoso, dopo l’errore ecco il terzo gol stagionale. E arriva il “bravo” di Hummels

Protagonista assoluto di Roma-Atalanta è stato senza dubbio Mario Hermoso. Il centrale spagnolo ha perso palla nel contrasto con de Roon al 12' in occasione della rete del vantaggio neroazzurro firmato Krstovic, ma a pochi secondi dall'intervallo ha siglato la rete del definitivo 1-1 con un'acrobazia da centravanti assoluto rimediando così all'errore di qualche minuto prima. Per Hermoso si tratta del terzo gol stagionale dopo il momentaneo 1-0 contro il Parma di fine ottobre (2-1 per i giallorossi il risultato finale) e la serpentina valsa l'1-1 contro il Torino in Coppa Italia di metà gennaio (3-2 per i granata il finale). La curiosità è che tutti e tre i gol dello spagnolo ex Atletico Madrid siano arrivati all'Olimpico. E su Instagram anche l'ex difensore giallorosso Mats Hummels si è voluto complimentare con l'ex compagno: "Bravo", il messaggio del tedesco a Hermoso.