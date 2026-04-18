Scalvini: “Malen è fortissimo, servirà lavoro di squadra. Sarò sempre grato a Gasp”

Le sue parole: "Ho esordito in Serie A, in Europa League e in Champions League con lui, quindi ho imparato tantissime cose e sarò sempre grato"

Redazione 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 20:35)

Giorgio Scalvini ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

C’è un segreto per fermare Malen? “È un giocatore fortissimo, come tanti altri della Roma. Bisogna fare sempre un lavoro di squadra: non è un lavoro individuale o solo di un reparto, ma di tutta la squadra. Sicuramente è un giocatore forte, come altri: dobbiamo essere bravi e dare il 100%”.

Che effetto fa vedere Gasperini su un'altra panchina? “Per me fa piacere, perché è un mister a cui sono molto legato. Ho esordito in Serie A, in Europa League e in Champions League con lui, quindi ho imparato tantissime cose e sarò sempre grato. Però noi pensiamo all’Atalanta, come sicuramente lui pensa alla Roma: adesso sarà una bella sfida e basta”.

SCALVINI A SKYSPORT

E' un momento che non le dice bene, considerando anche il palo dell'ultima partita. "Il mio compito è non far subire gol, ma vediamo e speriamo... Quando viene siamo felici, l'importante è dare il massimo e la squadra".

Che effetto le ha fatto la commozione di Gasperini ricordando l'Atalanta? Affrontarlo rappresenta uno stimolo in più per voi? "Mi farà piacere ritrovarlo, è un allenatore a cui devo tantissimo se non quasi tutto. Sono cresciuto tantissimo con lui, mi ha insegnato tantissime cose. Nel mondo dei grandi ci sono entrato con e grazie a lui, questo fa piacere. Noi pensiamo all'Atalanta, lui penserà sicuramente alla Roma: sarà una bella sfida, ci saluteremo. La commozione fa piacere, ma ora si pensa alla partita e ognuno alla propria parte".

Può essere facile anticipare alcune sue mosse? "Conoscendolo sarà una partita durissima, avrà pensato e studiato qualche contromossa. Sarà una partita difficilissima e durissima".