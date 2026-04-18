Palladino: “Ho una rosa forte con due giocatori per reparto. Merito della società”

Le sue parole: "Hanno costruito una grande squadra e una grande rosa in questi anni. Possiamo riaprire i giochi per l'Europa"

Redazione 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 20:25)

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Le scelte dimostrano che la testa non è ancora alla partita di mercoledì? "Siamo concentratissimi sulla partita di stasera, per noi è molto importante. Possiamo riaprire i giochi per l'Europa, in una posizione alta di classifica, e avvicinarci alla Roma qualora la partita dovesse andare bene. Per noi è un percorso che parte da 5 mesi a questa parte, ogni volta che facciamo un passo falso sembra che ci crolli il mondo addosso ma noi non molliamo e cercheremo di dare battaglia in tutte queste partite perché abbiamo fatto una grande rimonta. Stasera è l'occasione giusta contro una grande squadra che vuole fare punti e risultato, non pensando assolutamente alla partita di mercoledì ma solo a stasera. Da domani penseremo alla Coppa Italia".

Si sente la pressione di questi 5 giorni? "Questo lavoro è fatto di pressioni, motivazioni e responsabilità. Le vogliamo, queste sono le partite belle da giocare. Le partite inutili non ti danno niente, invece oggi abbiamo grande ambizione e motivazione nel confrontarci contro una squadra forte nel loro stadio. Sappiamo che sarà una bella partita, a viso aperto. La differenza la farà la condizione fisica, la motivazione, i duelli individuali. Dobbiamo interpretare bene la gara, ma l'abbiamo preparata bene".

Ora è Krstovic il titolare? "Ho a disposizione una rosa di grandi giocatori e va dato merito alla società, alla famiglia Percassi, e ovviamente al direttore D'Amico, che hanno costruito una grande squadra e una grande rosa in questi anni. Ho a disposizione giocatori forti e doppi in tutti i ruoli. L'avvicendamento davanti fa parte delle caratteristiche che mi servono in determinate partite. Oggi mi serviva un giocatore che attaccasse la profondità perché loro sono bravi sui duelli, ovviamente Scamacca ha caratteristiche diverse ma per noi è un giocatore importante".

PALLADINO A DAZN

Perché Raspadori? Che scelta è? "Ho a disposizione una rosa forte ed è merito della società e della famiglia Percassi. Ho una squadra forte in tutti i reparti, con ruoli doppi. Ho giocatori che possono cambiare la partita in ogni momento. Ho scelto lui perché l'ho visto molto motivato in settimana. Krstovic ha caratteristiche diverse da Scamacca. Sappiamo che è una partita di duelli e chi li vincerà ha più possibilità di vincere la partita. Chi subentra deve comunque fare la differenza".

Sono due squadre che giocano in modo simile. Qual è il segreto per affrontare Gasperini? "Sono partite di duelli, io conosco lui e lui conosce me. Si lavora sui dettagli, non dobbiamo dare riferimenti, dobbiamo muoverci. Verranno forte a prenderci, dobbiamo essere bravi a capire le situazioni. Bisogna essere bravi a metterli in difficoltà con i giri sotto e con cose che abbiamo preparato. Bisogna stare attenti anche ai dettagli. Vincerà il migliore, speriamo".