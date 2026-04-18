Massara: “Tra Ranieri e Gasp dialettica normale. L’obiettivo è far crescere la Roma”

Le sue parole: "Questo dialogo esiste in tutti i club. I rinnovi? C'è un dialogo aperto con tutti e quattro i giocatori e i loro agenti"

Redazione 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 20:33)

Frederic Massara ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

Spesso a Roma si agitano le acque, come successo in questi giorni: si potevano gestire meglio tempistiche e toni? "Siamo tutti concentrati sul campo, la squadra e tutte le componenti del club sono determinate e vogliose di concludere bene questo campionato. C'è un grande obiettivo potenzialmente in palio, certamente passa da partite difficili come quella di stasera. Ci auguriamo di fare una prestazione solida, ma la squadra è molto seria e ha sempre dimostrato di essere concentrata sul campo".

Ci sono 4 giocatori in scadenza come El Shaarawy, Dybala, Pellegrini e Celik: in che direzione state lavorando? "C'è un dialogo aperto con tutti e quattro i giocatori e i loro agenti, è una questione che stiamo affrontando in queste settimane. Valuteremo se ci saranno le condizioni e le volontà reciproche per poter proseguire insieme, ma sono tutte questioni aperte".

Negli scontri diretti tra le prime sette la Roma è ultima e molto staccata, con soli 6 punti: è un gap che a inizio stagione si immaginava? "E' vero, sono mancate le vittorie. Tranne quella in casa contro il Como in alcune circostanze non siamo mai riusciti ad andare oltre il pareggio. Ma non sono mai mancate le prestazioni, questa squadra ha vinto tanto e ha anche perso diverse partite facendo pochi pareggi. Finora sono mancate queste vittorie, questa sera è una buona opportunità per dimostrare che anche in questo senso siamo cresciuti e stiamo crescendo. Il fatto di essere ancora in lotta per il quarto posto nonostante questo dato oggettivo vuol dire che sono state fatte anche molte cose buone".

Gli echi delle parole di Ranieri sono in giro per l'Italia: che cosa avete fatto voi dirigenti e la proprietà per dare tranquillità ed equilibrio a squadra e allenatore? "La dialettica esiste in tutti i club, siamo tutti concentrati anche quando ci sono dei confronti, e sono quotidiani, alla crescita esclusivamente della squadra e al miglioramento dell'organico, alla possibilità di migliorare questa squadra. Siamo tutti focalizzati in questo senso e non c'è nessun tipo di problema in questo".

MASSARA A DAZN

È stata una settimana lunga, ma mentalmente come sta la squadra? "È concentrata e determinata. Questi giocatori sono un gruppo serio, hanno sempre dimostrato la loro capacità di pensare al campo. Siamo determinati e consapevoli che la partita di stasera è molto importante per poter raggiungere un grande obiettivo".

Sappiamo il punto di vista di Ranieri e Gasperini, il suo qual è? "È una situazione di una dialettica normale che esiste in ogni società. È esclusivamente protesa a far crescere la squadra e il club. Abbiamo tutti l'obiettivo di costruire una Roma sempre più forte. Abbiamo iniziato un percorso che ci sta dando delle soddisfazioni. Lavoriamo tutti nella direzione di costruire un qualcosa di importanza".

Qual è il punto di vista dei Friedkin? "La proprietà parla con i fatti. Abbiamo una grande proprietà, sta facendo grandissimi investimenti, sta supportando il club in tutti i suoi componenti per svilupparlo al massimo livello. È vicina a tutti per cercare di costruire qualcosa di grande. Hanno fatto moltissimo e ancora faranno. È un grande privilegio lavorare con questa proprietà".

Con quanto successo si è congelata la situazione rinnovi? "C'è un dialogo aperto con tutti i giocatori in scadenza. La situazione è piuttosto fluida e comunque valuteremo insieme per capire se proseguire insieme".