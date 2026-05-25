Roma, la musica è cambiata: ora è lecito sognare

Peggio non poteva iniziare il ritiro pre-Mondiale con l'Arabia Saudita per l'ex terzino giallorosso. Saud Abdulhamid, attualmente in prestito al Lens, non è ancora riuscito a raggiungere il resto della Federazione saudita a seguito di un soggiorno ad Amsterdam dove gli sono stati sottratti sia l'automobile che il passaporto. La stessa Federazione ha dichiarato di essere al lavoro per accelerare tutti gli step necessari al rilascio di un nuovo documento nei Paesi Bassi: “La Federazione sta seguendo attentamente l’indagine e collaborando con le autorità competenti per consentire al giocatore di unirsi alla nazionale il prima possibile". Una disavventura non da poco per l'ex giallorosso a pochi giorni dal Mondiale.