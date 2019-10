Sampdoria, seduta in vista del match con la Roma: Chabot e Colley tornano in gruppo

La Sampdoria è scesa in campo a Bogliasco nel pomeriggio, in vista della gara a Marassi contro la Roma, per svolgere attivazione atletica, esercitazione tecnica e partitella da 40 minuti con jolly a campo ridotto. Presenti tutti i calciatori impegnati in queste due settimane con la rispettive nazionali. Hanno svolto la seduta di allenamento in gruppo anche Chabot e Colley, che negli ultimi giorni avevano lavorato a parte. Individuale per Linetty e terapie per Seculin. La prossima sessione d’allenamento è fissata per domani mattina.