Sampdoria-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sabato ritorna la Serie A dopo la seconda sosta stagionale per gli impegni delle nazionali per l’ottava giornata di campionato. La Roma affronterà la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri, che ha preso il posto, per la seconda volta, dell’esonerato Di Francesco. Il tecnico di Testaccio farà il suo esordio sulla panchina blucerchiata proprio contro i giallorossi, guidati prima dal 2009 al 2011 e più recentemente da marzo a maggio 2019. Nell’ultima partita la Sampdoria ha perso contro il Verona per 2-0 al Bentegodi, mentre la Roma ha pareggiato 1-1 contro il Cagliari all’Olimpico. L’inizio del match è previsto domenica alle ore 15.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Murru; Depaoli, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola; Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Kalinic.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-ROMA

Sampdoria-Roma verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport 252. Fischio di inizio programmato per le 15 di domenica allo stadio Marassi di Genova. Per gli abbonati anche la possibilità di vedere la partita in streaming sul proprio smartphone o tablet grazie alla piattaforma Sky Go o l’opzione Now Tv.