Paolo Sammarco ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta contro la Roma. Queste le sue parole:

Un’opinione sull’espulsione e il rigore? Un commento sulla tua esperienza? “Il rosso è stato precipitoso, il primo giallo era affrettato.. non era nemmeno fallo. Siamo sfortunati col VAR, era già successo contro il Como… che peccato. Il mio commento: l’esperienza è stata forte, prendo tutto ciò che ne è venuto. Mi tengo il rapporto con i ragazzi. Sono pronto a ripartire”.

Perché siete retrocessi? Ci puoi stare in Serie A? “La fai sempre questa domanda, forse non ci credi tu… L’esperienza è stata formativa, credo di poterci stare. Speriamo di avere possibilità: io sono aperto a tutto. Il Verona è retrocesso per i pochi punti fatti e nei momenti decisivi non abbiamo avuto continuità. La partita col Genoa è il rammarico più grande, la potevamo fare meglio”.

Che Verona lasci? Perché non si è deciso di puntare su qualche giovane? “Non mi è stato richiesto, quindi ho valutato partite e allenamenti. Tutti si sono mostrati professionali, anche i prestiti. Hanno tutti lavorato forte, era giusto fare queste scelte”.

Ti sei sentito supportato dal gruppo? “Sì, decisamente. L’ho sempre detto: hanno sempre lavorato, in ogni allenamento non si sono mai tirati indietro, altrimenti non si facevano queste prestazioni così importanti contro le big. Li ho ringraziati, non era facile e mi hanno supportato”.