Salernitana-Roma: c’è Zalewski. Stallo Belotti, si tratta col Fulham per Kluivert

La Roma si prepara alla prima giornata di campionato contro la Salernitana in programma domenica alle 20:45. I giallorossi si sono allenati a Trigoria in mattinata in vista della Serie A e questa volta a trionfare nella partitella finale è stata la squadra di Georginio Wijnaldum . Insieme all'olandese, che partirà inizialmente dalla panchina a Salerno, c'erano anche El Shaarawy , Spinazzola , Felix e Ibanez . José Mourinho sta già pensando alla formazione per domenica e potrà contare su Nicola Zalewski che ha recuperato dal problema alla caviglia rimediato al 60' dell'amichevole con il Tottenham .

Non si sblocca ancora la trattativa per Andrea Belotti. L'affare è in stand-by perchè prima deve uscire da Trigoria una punta centrale tra Shomurodov e Afena-Gyan. Il Gallo vorrebbe aspettare la Roma (l'accordo c'è da tempo) ma le offerte per lui non mancano. Il Manchester United ha pensato a Belotti per rinforzare il reparto offensivo. Considerato che la trattativa con il Bologna per l'uzbeko non si sblocca, l'attaccante azzurro potrebbe accettare l'offerta del Nizza. José Mourinho è in pressing sulla sua società per trovare una soluzione.