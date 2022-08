Roma, da oggi in vendita il pack per tre partite: Atalanta, Lecce e Napoli

Ieri l'indiscrezione, oggi la nota ufficiale. La Roma ripropone il mini-abbonamento di tre partite per chi vuole assistere ai match contro Atalanta, Lecce e Napoli. Un 'pack' che aveva avuto successo lo scorso anno e che il club giallorosso ha pensato subito di rilanciare, permettendo ai tifosi di risparmiare rispetto al singolo tagliando. Dalle ore 12 di oggi è possibile acquistare il pacchetto per Roma-Atalanta (18 settembre), Roma-Lecce (9 ottobre) e Roma-Napoli (23 ottobre) con le date e gli orari ovviamente soggette alle decisioni della Lega per anticipi e posticipi. Il costo è a partire da 79 euro per le tre partite, il costo dell'acquisto in Curva Nord. Gli altri prezzi: Distinti Nord Est 85 euro, Tribuna Tevere Top Nord 130 euro, Tribuna Tevere Nord 136 euro, Tribuna Monte Mario Nord 157 euro, Tribuna Monte Mario Top Nord 157 euro, Tribuna Monte Mario Centrale Nord 171 euro.