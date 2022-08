Salernitana-Roma, Wijnaldum partirà dalla panchina. Recuperato Zalewski

A tre giorni dalla trasferta dell'Arechi contro la Salernitana, inizia a delinearsi l'undici titolare che schiererà in campo Josè Mourinho. Come riportato da Sky, l'ultimo arrivato in casa Roma, Georginio Wijnaldum, è destinato a partire dalla panchina. Non avendo svolto preparazione e amichevoli estive con il gruppo, il suo inserimento in squadra sarà graduale ma lo Special One potrebbe regalargli qualche minuto nella ripresa (come accaduto nell'amichevole contro lo Shakhtar). Ci sarà invece Nicola Zalewski che ha recuperato dal problema alla caviglia che lo aveva costretto al forfait dopo 60 minuti nell'amichevole con il Tottenham.