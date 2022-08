Roma, Zalando svela la terza maglia pre-gara – FOTO

Il sito online ha messo in vendita la terza maglia che i calciatori indosseranno prima delle partite. Il prodotto non è ancora acquistabile negli store ufficiali del club

Nessuna comunicazione ufficiale da parte del club, ma sul sito di vendita online Zalando, è già possibile acquistare la terza maglia pre-gara della Roma (assente invece nei Roma Store). Scelto il total black con lo sponsor tecnico (New Balance) in bianco così come lo storico stemma "ASR" che caratterizzava le magliette degli anni '30.