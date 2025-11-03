Saelemaekers al veleno: esultanze rabbiose, litigi e un calcetto da Guida

Esultare ci sta, ci mancherebbe. Farlo in quel modo di fronte all'errore di un suo amico forse è stato esagerato. Saelemaekers ha dimenticato in fretta la Roma e ieri, dopo diversi litigi con Wesley e non solo, la sua esultanza rabbiosa in faccia a Guida ha fatto il giro del web. Il belga ha stretto i pugni e urlato a due centimetri all'arbitro che aveva legittimamente fischiato il rigore. Guida a quel punto gli ha rifilato un calcetto, come a dire "non esagerare". Forse un giallo era meglio. Poco prima si era attaccato prima con Wesley, poi con Cristante mostrando un rancore inspiegabile. Un'immagine poco gradita (eufemismo) dai tifosi romanisti che sui social hanno attaccato duramente Saelemaekers dandogli appuntamento alla gara di ritorno all'Olimpico. Dove di sicuro non ci saranno applausi.