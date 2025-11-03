Capello: “La Roma ha il Dna di Gasp. Sarà una sorpresa per tutto l’anno”

Fabio Capello è sicuro: "La Roma ha il Dna di Gasp, può restare in alto". L'ex tecnico di Roma e Milan ha commentato a Sky Sport la sfida di San Siro elogiando la prestazione dei giallorossi nonostante la sconfitta di misura. L’ex tecnico ha riconosciuto nella squadra di Gasperini i tratti distintivi di un gruppo in crescita e già profondamente plasmato dal suo allenatore. Secondo Capello i giallorossi possono dire la loro in questo campionato. “La Roma ha dimostrato che può starci. Ha una squadra che ha nel DNA quello che Gasp vuole vedere: grande determinazione, voglia, sacrificio da parte di tutti. Soulé e Dybala hanno corso e pressato nel recupero palla, ed è un segno. Secondo me questa Roma sarà una sorpresa per tutto l’anno”