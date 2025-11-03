Furlani: “A San Siro ho visto una grande Roma, i gol arriveranno”

“Milan-Roma? Ieri i giallorossi hanno fatto una grande partita, è mancato solo il gol". A dirlo è Mattia Furlani, lunghista azzurro fresco campione del mondo, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'oro a Roma. Furlani, noto tifoso giallorosso, ha poi aggiunto: "La partita è cambiata per tanti vari motivi durante il corso della gara, però comunque ho visto una grande Roma, aggressiva, mai vista così sinceramente, manca solo il gol che secondo me, col tempo arriverà. Sorpreso dal vederla già lassù? Si, però il percorso è lungo, tocca aspettare”.