Pavlovic: “Contento per il gol e la vittoria. Allegri mi chiede di inserirmi”

Le sue parole: "Quest'anno ci sono tante squadre in corsa per lo scudetto. Sarà difficile fino alla fine"
Strahinja Pavlovic ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:

Che sensazioni ti lascia la partita? "Sono molto contento per il gol e la vittoria e per il fatto che diventerò papà".

Con la difesa a 3 sei più libero. "Sì, quest'anno ci sono tante squadre in corsa per lo scudetto. Sarà difficile fino alla fine. Sul gol... è qualcosa che amo fare, anche al mister piace quando faccio questi inserimenti. Durante questa corsa stavo pensando a cosa mi aveva detto e cioè di seguire Leao quando lui scatta".

