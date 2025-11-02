Strahinja Pavlovic ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:
forzaroma news as roma Pavlovic: “Contento per il gol e la vittoria. Allegri mi chiede di inserirmi”
Le sue parole: "Quest'anno ci sono tante squadre in corsa per lo scudetto. Sarà difficile fino alla fine"
Che sensazioni ti lascia la partita? "Sono molto contento per il gol e la vittoria e per il fatto che diventerò papà".
Con la difesa a 3 sei più libero. "Sì, quest'anno ci sono tante squadre in corsa per lo scudetto. Sarà difficile fino alla fine. Sul gol... è qualcosa che amo fare, anche al mister piace quando faccio questi inserimenti. Durante questa corsa stavo pensando a cosa mi aveva detto e cioè di seguire Leao quando lui scatta".
