Pavlovic: “Contento per il gol e la vittoria. Allegri mi chiede di inserirmi”

Che sensazioni ti lascia la partita? "Sono molto contento per il gol e la vittoria e per il fatto che diventerò papà".

Con la difesa a 3 sei più libero. "Sì, quest'anno ci sono tante squadre in corsa per lo scudetto. Sarà difficile fino alla fine. Sul gol... è qualcosa che amo fare, anche al mister piace quando faccio questi inserimenti. Durante questa corsa stavo pensando a cosa mi aveva detto e cioè di seguire Leao quando lui scatta".