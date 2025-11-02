Allegri: “La Roma meritava l’1-0 nella prima mezz’ora. Poi abbiamo difeso bene”

Le sue parole: "Nel secondo tempo siamo entrati bene e abbiamo avuto diverse occasioni. Quando hai giocatori con caratteristiche come quelle di Leao e Nkunku devi risolvere la squadra davanti"

Redazione 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 23:27)

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:

Oggi la squadra ha giocato da squadra. "I primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio perché noi non riuscivamo a giocare, abbiamo sbagliato tutto. Sotto una grande pressione della Roma. Per me bisognava abbassare Bartesaghi o De Winter per fargli fare più strada. Una volta in vantaggio l'abbiamo gestita meglio difensivamente. Nel secondo tempo siamo entrati bene e abbiamo avuto diverse occasioni. Abbiamo difeso bene, loro non hanno avuto grandi occasioni se non nella prima mezz'ora".

C'è stata una reazione diversa rispetto alle altre partite? "L'approccio complicato l'abbiamo avuto perché loro pressavano alto, oggi nel secondo tempo abbiamo continuato a spingere. Con 4 centrocampisti siamo riusciti a spingere di più perché con Saelemaekers e Ricci siamo andati sui loro mediano che si allargavano. Dobbiamo migliorare giocando queste partite. Senza Rabiot e Pulisic abbiamo testato anche altri giocatori con poca esperienza ma se la sono cavata bene. Bisogna ripartire da qui e capire come fare meglio".

Sulla coppia Leao-Nkunku. "Leao ha fatto una bella partita come Nkunku. Quando hai giocatori con caratteristiche così devi risolvere la squadra davanti. Chris è piccolino ma ha difeso bene la palla. Ho avuto squadre con centravanti puro e senza... bisogna riempire l'area quando non c'è".

Un ricordo di Galeone. "Ero legato a lui soprattutto umanamente. Nel 91' sono arrivato a Pescara e dopo mezz'ora di allenamento mi ha detto 'se vuoi giocare a calcio non puoi fare il trequartista'. I concetti difensivi li ho imparati tutti da lui".