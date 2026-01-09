La Lazio presenta Taylor e cita… Anthony: “Lo conosco, l’arbitro”. Social infuocati

La Lazio ha da poco ufficializzato il suo nuovo acquisto: Kenneth Taylor, centrocampista arrivato a titolo definitivo dall'Ajax. Il club biancoceleste, per presentare il suo nuovo numero 24, ha deciso di creare un video con i "Taylor" famosi nel mondo, cogliendo le reazioni dell'olandese. Dalla cantante Taylor Swift al tennista Taylor Fritz fino a... Anthony Taylor. Già, proprio l'arbitro inglese che condannò la Roma alla sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest. Taylor, Kenneth, l'ha riconosciuto subito: "Lo conosco, è l'arbitro". E sui social è partito lo sfottò con le esultanze e le risate dei tifosi biancocelesti: "Bravo Kenneth, cominci bene", "Il video dell'anno", "Già uno di noi", "Lo conosciamo tutti". Difficilmente si farà attendere, ovviamente, anche la risposta dei giallorossi.