La Lazio non si ferma. I biancocelesti ieri hanno battuto 2-1 il Torino a domicilio, blindando il primo posto in classifica. Nella prossima giornata Frattesi e compagni saranno impegnati contro l'Atalanta in casa, poi sarà tempo di derby. Domenica 13 dicembre infatti, alle 12:30, l'Olimpico ospiterà la super-sfida contro la Roma. Ai microfoni di Dazn proprio il centrocampista della Lazio ha parlato così della stracittadina e dell'obiettivo 40 punti per la salvezza: "Non iniziamo per favore, ne manca una. Potete immaginare come sia qua. Ce n'è una prima, per cancellare il -5 al derby bisogna vincere la prossima. Non si scappa".