Rui Patricio sbaglia, Aouar non basta: la Roma cade a Verona 2-1. Ansia Dybala

Aspettando Lukaku, la Roma non trova ancora la prima vittoria in campionato: dopo il pari con la Salernitana arriva la sconfitta con il Verona 2-1. Non basta la prima rete di Aouar. Il primo tempo parte malissimo con Duda che sfrutta la papera di Rui Patricio e porta avanti gli scaligeri. Nel mezzo tante occasioni per i giallorossi, ma i gialloblù in contropiede fissano il 2-0 al termine della prima frazione. Nella ripresa Mou fa tre cambi e passa al 4-3-3. Ad inizio secondo tempo spavento per Zalewski che chiede il cambio dopo un colpo alla testa. Al 58' Aouar accorcia le distanze e trova la sua prima rete in maglia giallorossa. Dieci minuti più tardi anche Dybalaè costretto a chiedere il cambio: problema muscolare per l'argentino. All'84' Pellegrini colpisce la seconda traversa della gara. I giallorossi giocano gli ultimi minuti con l'uomo in più, ma il risultato non cambia. Vince il Verona, venerdì la sfida col Milan all'Olimpico.