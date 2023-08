Verona-Roma, forte colpo alla testa per Zalewski: l’esterno è costretto al cambio

Spavento per Nicola Zalewski nei primi minuti del secondo tempo. L'esterno polacco prende un colpo molto forte alla testa e allo stomaco dopo uno scontro di gioco con Duda. L'esterno polacco resta a terra qualche minuto dopo aver accusato anche dei problemi nel respirare. Entra lo staff medico in campo e il numero 59 è costretto al cambio. Al suo posto è entrato Karsdorp. Il giocatore effettuerà gli esami strumentali nelle prossime ore per valutare l'entità del problema accusato.