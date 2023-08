Roma, infortunio per Dybala: fastidio all’adduttore destro. In dubbio per il Milan

Doccia fredda per Mourinho che a Verona perde per infortunio Dybala. Paulo al 68' del secondo tempo è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo aver accusato un fastidio muscolare all'adduttore destro. L'argentino ha provato a restare in campo, ma per evitare ulteriori complicanze è tornato in panchina e lo staff medico ha posizionato del ghiaccio sulla coscia. Al suo posto è entrato Solbakken. La Joya effettuerà degli esami nelle prossime ore per capire l'entità del suo stop, la sua presenza col Milan è in dubbio. Dopo il brutto colpo alla testa subito da Zalewski, la Roma continua a non essere fortunata e a perdere pezzi.