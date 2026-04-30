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Roma-Wizz Air, contest da sogno: viaggio a Verona con la squadra e biglietti omaggio

Roma-Wizz Air, contest da sogno: viaggio a Verona con la squadra e biglietti omaggio - immagine 1
La compagnia area ha pubblicato le modalità di partecipazione al concorso in vista dell'ultima gara di Serie A dei giallorossi
Redazione

Mancano ormai solo 4 gare al termine del campionato e la Roma vuole regalare alla sua tifoseria l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile. In vista dell'ultima trasferta della stagione a Verona - nonché ultima di Serie A - l'Official Airline Partner giallorosso, Wizz Air, offre la possibilità di viaggiare insieme a tutto il gruppo squadra per poi assistere alla gara che si svolgerà nel week end del 23/24 maggio. La compagnia area, sui suoi profili social, ha pubblicato le modalità di partecipazione al concorso che prevede un vincitore più un accompagnatore. È possibile partecipare all'iniziativa a partire da oggi fino al 7 maggio. Ecco le informazioni pubblicate su Instagram.

"Partita: Verona vs AS Roma —maggio 2026. In qualità di Official Airline Partner di @ASRoma, diamo a 1 vincitore + il suo accompagnatore dall'Italia la possibilità di vivere dal vivo una trasferta della squadra. L'esperienza include:

  • Volo A/R con WIZZ insieme all'AS Roma

  • Pernottamento in hotel

  • Biglietti per la partita

  • Come partecipare:

  • Segui @wizzair

  • Metti like al post

  • Tagga la persona con cui vorresti partire

    • Il vincitore sarà contattato via DM al termine della selezione".

     

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