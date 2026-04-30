Roma-Wizz Air, contest da sogno: viaggio a Verona con la squadra e biglietti omaggio

La compagnia area ha pubblicato le modalità di partecipazione al concorso in vista dell'ultima gara di Serie A dei giallorossi

Mancano ormai solo 4 gare al termine del campionato e la Roma vuole regalare alla sua tifoseria l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile. In vista dell'ultima trasferta della stagione a Verona - nonché ultima di Serie A - l'Official Airline Partner giallorosso, Wizz Air, offre la possibilità di viaggiare insieme a tutto il gruppo squadra per poi assistere alla gara che si svolgerà nel week end del 23/24 maggio. La compagnia area, sui suoi profili social, ha pubblicato le modalità di partecipazione al concorso che prevede un vincitore più un accompagnatore. È possibile partecipare all'iniziativa a partire da oggi fino al 7 maggio. Ecco le informazioni pubblicate su Instagram.