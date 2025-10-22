Roma-Viktoria Plzen tra campo e mercato: Cristante e Ndicka in panchina. Idea McKennie

La Roma si prepara a ospitare il Viktoria Plzen nella terza giornata della League Phase di Europa League. Rispetto alla gara con l'Inter Gasperini dovrebbe modificare tutte e due le fasce, oltre ad altri ruoli qua è là: in totale dovrebbero essere sei i cambi. Nella rifinitura di oggi era assente solamente Angelino, per cui si allungano i tempi di recupero: ha svolto una serie di controlli specifici al Campus Bio medico a Trigoria, ma una data certa per il rientro in campo ancora non c'è. Gasperini da qualche settimana sta studiando una serie di alternative per sopperire all'assenza dell'ex Lipsia, non solo Tsimikas che ancora non lo ha convinto. Lo spagnolo è l'unico giocatore out dai convocati di Gasperini: ci sono Ndicka e Cristante, che però quasi sicuramente verranno risparmiati come confermato dallo stesso tecnico. Nelle probabili formazioni ci sono quindi diverse modifiche rispetto alla vigilia, con dei dubbi focalizzati stavolta soprattutto in attacco.