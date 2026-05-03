Roma, un osservatore in tribuna per Leverkusen-Lipsia: ecco i giocatori seguiti

La stagione si avvia alla conclusione e la Roma ha già iniziato a muoversi in vista del futuro. Il club giallorosso vuole arrivare all’apertura del calciomercato con le idee chiare e, secondo quanto riportato dal giornalista turco esperto di mercato Yağız Sabuncuoğlu di NowSpor, ieri sera un osservatore romanista era presente sugli spalti della BayArena per assistere alla sfida tra Bayer Leverkusen e Lipsia, gara importante in chiave Champions League. Non è un mistero che uno dei profili più apprezzati da Gian Piero Gasperini sia Antonio Nusa, esterno norvegese classe 2005 di proprietà del club Red Bull. Massara aveva già effettuato un tentativo a gennaio, ma la valutazione da circa 50 milioni di euro aveva frenato l’operazione. In estate però, non è escluso un possibile ritorno di fiamma, soprattutto in caso di una cessione importante. Sul taccuino del direttore sportivo inoltre, c’è da tempo anche Xavier Schlager, centrocampista classe 1997 sempre in forza al Lipsia, già monitorato durante la sessione invernale in caso di partenza di Pisilli. Una spedizione non particolarmente fortunata però per lo scout giallorosso: ad imporsi è stato il Bayer Leverkusen con un netto 4-1, mentre Nusa è stato sostituito all’intervallo.