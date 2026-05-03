Dzeko, notte di festa con lo Schalke: l’abbraccio social dei romanisti e di De Rossi

È un'annata da sogno quella che sta passando Edin Dzeko. L'attaccante 40enne ha risollevato la sua stagione dopo 6 mesi da incubo alla Fiorentina trasferendosi allo Schalke 04 e diventando uno dei protagonisti del ritorno in Bundesliga. Con la vittoria di ieri contro il Fortuna Dusseldorf è arrivata l'aritmetica per la promozione, scatenando così la festa. Il bosniaco sui social ha postato i video dello spogliatoio tra balli sfrenati, canzoni cantate a squarciagola e birre a non finire. Tra i tantissimi commenti d'affetto sotto i suoi post da parte di tifosi dello Schalke e bosniaci, ci sono anche quelli di qualche romanista che ha ancora a cuore il vecchio bomber giallorosso. Non potevano mancare i like di De Rossi, legato da una grande amicizia a Edin. Nel post gara Dzeko ha anche parlato del suo futuro: "Vedremo cosa succederà. Ma sono molto, molto soddisfatto e felice di aver preso questa decisione a gennaio. Non voglio smettere. Il calcio è la mia vita. Vedremo cosa succederà ai Mondiali, ma poi ci siederemo e vedremo cosa succederà".