Roma, un messaggio dai Friedkin: “Siamo fieri di sostenerla dentro e fuori dal campo”

La Roma di Gian Piero Gasperini è completamente concentrata sul campo: si avvicina infatti una settimana cruciale per le sorti della stagione. Già la sfida contro il Bologna potrebbe rivelarsi decisiva: un passo falso rischierebbe di compromettere il lavoro fatto finora. A sostenere la squadra, seppur da lontano, arriva anche un messaggio di vicinanza da parte della proprietà. Attraverso i canali social ufficiali, il gruppo Friedkin ha presentato la rosa giallorossa per la stagione 2025/26 e ha ribadito il proprio supporto in un momento in cui l’unità è fondamentale: "Vi presentiamo la squadra ufficiale della AS Roma per il 2025/26 - unita dalla storia, mossa dall'ambizione e pronta per il resto della stagione che ci attende. Siamo orgogliosi di sostenere l'AS Roma dentro e fuori dal campo."