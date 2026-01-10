Roma, tutto nel finale: Koné e Soulé mandano ko il Sassuolo (2-0). Gasp supera il Napoli

La partita inizia con la solita bolgia dell'Olimpico che accompagna la Roma in un avvio subito deciso. La prima conclusione arriva dopo nemmeno un minuto con il sinistro di Matias Soulé che viene però respinto dalla difesa del Sassuolo. Poco più tardi è il turno di Paulo Dybala che dalla sua mattonella fa girare il mancino sul quale è però attento Consigli. La Roma continua ad attaccare e a riversarsi nella metà campo avversaria ma così facendo lascia campo alle ripartenze come al decimo minuto quando un errore di Ghilardi spalanca le porte del contropiede a Laurienté. Per evitare la potenziale occasione da gol è servito un super intervento al limite dell'area di Mancini che ha risolto tutto fermando l'esterno francese. L'occasione più grande della partita è del Sassuolo e arriva al 16esimo. Imbucata perfetta di Matic per Ismael Koné che controlla e calcia addosso a Svilar da due passi. Sulla palla vagante arriva Laurienté che però non riesce a trovare lo specchio della porta. Miracoloso il portiere giallorosso che ha negato il vantaggio ai neroverdi con un'uscita bassa sensazionale . La Roma risponde subito con il tiro leggermente impreciso tentato ancora da Soulé. L'argentino, spostato sulla sinistra, calcia forte sul primo palo ma non trova la porta di poco. La partita inizia a scaldarsi. Il Sassuolo ha capito come poter far male ai giallorossi che si fanno un po' prendere anche dal nervosismo con ben 3 ammoniti (Koné, Hermoso e Gasperini) nel giro di pochi minuti. Il tecnico giallorosso è furioso con l'arbitro Marcenaro per la gestione dei cartellini in particolare per quello di Hermoso. Al 36esimo ci prova Ferguson in anticipo sul primo palo sparando però alto sulla traversa. Nell'occasione, l'attaccante irlandese ha avvertito un problema alla zona lombare (già sollecitata in avvio di partita) che lo ha costretto a lasciare il campo . Gasperini dunque perde un pezzo fondamentale della sua squadra poco prima della fine del primo tempo. Nei minuti di recupero, la Roma crea due potenziali occasioni per andare in vantaggio. La prima con Tsimikas che non riesce a trovare la porta dopo il cross sul secondo palo di Celik. La seconda con Dybala che calcia debolmente e senza precisione. Dopo 3 minuti di extra time, Marcenaro manda tutti negli spogliatoi. A fine primo tempo il punteggio è ancora sullo 0-0.

Prima Koné, poi Soulé: la Roma 2-0 vince nel finale

La ripresa si apre senza cambi, fatta eccezione per quello effettuato da Gasperini al 38esimo del primo tempo (dentro El Shaarawy per l'infortunato Ferguson). La Roma in avvio è subito più propositiva e più convinta di poter far male al Sassuolo. In 5 minuti infatti, i giallorossi si riversano più volte nell'area avversaria senza però creare reali occasioni da rete. Al 53esimo la super occasione per il gol dell'1-0 Roma. Azione nata da un'accelerazione improvvisa di Dybala che punta la porta ma viene fermato al limite. Subito dopo è El Shaarawy ad arrivare per primo sul pallone e a scaricare il destro verso la porta che viene però ribattuto sui piedi di Tsimikas. Il greco ex Liverpool ha un'occasione enorme con la porta spalancata e con Muric ormai fuori causa ma spreca tutto calciando altissimo sopra la traversa. Si dispera Gasperini così come tutto l'Olimpico perché l'opportunità era veramente ghiotta. Passano appena 5 minuti e arriva la vera svolta della partita. Serie di batti e ribatti al limite dell'area del Sassuolo e palla che sbuca buona per Soulé che si presenta davanti a Muric, lo scavalca, e poi viene steso dallo stesso portiere. Marcenaro non ha dubbi e indica subito il dischetto ma dopo un check del Var, il rigore viene revocato per una posizione di fuorigioco dello stesso Soulé. Gasperini capisce che il momento è positivo per i suoi e allora inserisce forze fresche: sulla sinistra entra Wesley al posto di Tsimikas, tra i peggiori in campo e uscito tra i fischi. La Roma sta producendo il massimo sforzo possibile e il Sassuolo non riesce più ad uscire dalla propria metà campo. I giallorossi però faticano a trovare lo spunto vincente a causa della mancanza di un vero centravanti in area di rigore. Per questo molto spesso sono costretti al fraseggio corto fin dentro l'area che al 70esimo porta al tiro di Koné parato facilmente però da Muric. Il francese si ripete con successo 6 minuti più tardi deviando in rete un cross di Soulé dalla sinistra. L'ex Gladbach è bravissimo a staccare più in alto di tutti e a firmare il gol del vantaggio in una partita che sembrava ormai stregata. L'Olimpico esplode in un urlo liberatorio dopo una serie infinita di occasione sprecate. La Roma è ormai sul velluto, il Sassuolo non c'è più e due minuti più tardi arriva anche il raddoppio che porta la firma di Matias Soulé. Azione splendida orchestrata da Ghilardi, poi dal velo perfetto di El Shaarawy ad evitare l'intervento di Muric e Walukiewicz e poi dal sinistro a porta vuota dell'argentino. Dopo cinque minuti di recupero, e due enormi occasioni per El Shaarawy (tra cui un gol annullato), Marcenaro fischia la fine del match. La Roma vince ancora battendo il Sassuolo grazie alle reti di Koné e Soulé. I giallorossi salgono a quota 39 punti in classifica piazzandosi momentaneamente al terzo posto.